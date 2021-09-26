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На Левандівці авто перекинулось на дах. Є постраждалі

Наталя Дуляба

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У Львові на вул. Широкій перекинувся на дах автомобіль Renault Scenic, внаслідок чого травмувались водій та пасажирка. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Аварія сталась у суботу ввечері, 25 вересня, на вул. Широкій, що на Левандівці. Тут 31-річний водій автомобіля Renault Scenic не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, де машина перекинулась на дах.

Внаслідок автопригоди травмувався водій та його 26-річна пасажирка. Обох львів’ян забрали в лікарню.

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Як пише Варта 1, посилаючись на очевидців, на момент ДТП водій був у стані алкогольного сп’яніння. Втім у правоохоронців такої інформації поки немає.

Наразі всі деталі аварії встановлюються.

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Фото: Варта 1

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