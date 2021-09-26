На Донбасі окупанти поранили українського військового

Протягом суботи, 25 вересня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів один український воїн отримав поранення. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Так, минулої доби окупанти чотири рази обстрілювали позиції українських військових поблизу Верхньоторецького, Мар’їнки, Лебединського та Водяного.

При цьому противник двічі використовував заборонене Мінськими домовленостями озброєння, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав вогнепальне поранення. Його негайно доправили у шпиталь. Стан здоров’я бійця – задовільний.

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Наші військові відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння.

«25 вересня інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення у порівнянні з попередньою добою знизилась. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою», – кажуть у штабі ООС.

Від початку доби 26 вересня порушень режиму «тиші» з боку російсько-окупаційних військ не було.

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