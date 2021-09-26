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Бортпровідників української авіакомпанії викрили на контрабанді техніки Apple

Наталя Дуляба

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Бортпровідників однієї з відомих українських авіакомпаній викрили на нелегальному перевезенні ґаджетів Apple на 100 тисяч доларів. Про це Львівському порталу повідомили у Держприкордонслужбі.

Стюардів-контрабандистів викрили в аеропорту «Бориспіль». Сюди з Дубаї прибув літак, в якому нелегально ввезли 85 одиниць техніки Apple, серед яких – iPhone 12 Pro Max, iPhone XS, iPhone XR, One Plus Nord, MacBook Pro.

Загальна вартість усіх девайсів становить близько 100 тисяч доларів.

Як встановили правоохоронці, до незаконної схеми причетні десять бортпровідників однієї з українських авіакомпаній. Прикордонники її не називають, однак за даними Avianews, найімовірніше йдеться про МАУ або SkyUp, які зараз літають із Борисполя в Дубай.

Бортпровідники ховали ґаджети у кейси з харчуванням, сміттєві пакети та в конструктивних особливостях салону літака.

Згодом представники клінінгових компаній мали вивезти девайси за межі пункту пропуску без проходження будь-якого контролю під виглядом обслуговування борта та підготовки його до наступного рейсу.

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Фото, відео: Держприкордонслужба

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