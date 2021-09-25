У 2022 році Львівщина сподівається отримати із держбюджету 1,1 млрд грн

За попередніми підрахунками, із державного бюджету у 20022 році Львівщина має отримати більше 1,1 млрд грн базової дотації. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Нещодавно уряд подав до Верховної Ради проєкт закону «Про Державний бюджет на 2022 рік». Окрім доходів і видатків за різними сферами у головному кошторисі країни затверджують обсяги, які перераховують у місцеві бюджети.

Наступного року базова дотація для Львівщини має становити 1,13 млрд грн. Це кошти, які із держбюджету скеровують на потреби менш заможних громад, зокрема й для підвищення їхньої податкоспроможності. Базову дотацію в області отримують 57 ОТГ.

У порівнянні з цим роком базова дотація-2022 для Львівщині збільшиться на 63 млн грн або на 6%.

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Тим часом фінансово спроможні громади області наступного року повинні будуть перерахувати до держбюджету 873 млн грн реверсної дотації. Це на 53 млн грн або на 6% більше, порівняно з 2021-м. Реверсну дотацію на Львівщині виплачують 9 ОТГ.

«На Львівщині є ще 7 громад, які за спроможністю приблизно відповідають середнім показникам і не матимуть ні реверсної, ні базової дотації. Кошти реверсної дотації в подальшому виступають фінансовим ресурсом для перерахування базової дотації», – пояснюють у департаменті фінансів ЛОДА.

Зазначимо, що наразі проект держбюджету-2022 проходить погодження у профільних комітетах Верховної Ради, які до 1 жовтня мають сформувати власні пропозиції. Після цього документ розглядатиме ще комітет із питань бюджету і лише потім оновлений документ винесуть на розгляд парламенту.

Як писав Львівський портал, за підсумками семи місяців 2021 року найбагатшою громадою на Львівщині традиційно стала Славська, слідом йдуть Підберізцівська та Мурованська громади.

Натомість найбіднішими є Стрілківська, Добросинсько-Магерівська й Белзька громади. Детальний розподіл усіх громад області за доходами дивіться за цим посиланням.

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