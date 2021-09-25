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Танцтеатр «Життя» кличе львів’ян на святковий концерт на честь свого 35-річчя

Наталя Дуляба

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Танцювальний театр «Життя» влаштовує у Львівській опері грандіозний концерт на честь свого 35-річчя. Для львів’ян та гостей міста підготували унікальну програму «Артефакти». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Концерт театру «Життя» (раніше відомий як балет «Життя») відбудеться у четвер, 28 жовтня, о 19:00 год. у Львівській національній опері. Режисер святкової програми – художній керівник колективу Ірина Мазур.

Спеціальні гості концерту – Народна артистка України Руслана та скрипаль-віртуоз Олександр Божик.

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«Енергія та шалений драйв – це Життя! Коли українцям аплодують стоячи понад 50 країн світу – це Життя! Коли від «Диких танців» під ногами тріщить сцена Євробачення – це Життя! Коли танцем можна сказати більше, ніж словами – це Життя! Коли в цілому світі знають, що все українське – це модно, це сучасно, це гордо, і це також Життя! І так 35 років разом з вами – в одному ритмі», – зазначають організатори концерту.

Квитки можна придбати за цим посиланням.

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