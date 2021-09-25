Після аварії у Золочеві пенсіонерка потрапила в лікарню

75-річну мешканку Золочева забрали в лікарню внаслідок наїзду авто. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась у п’ятницю, 24 вересня, у Золочеві на вул. Лермонтова. Тут водій автомобіля Skoda Fabia, 31-річний львів’янин, збив 75-річну місцеву мешканку, яка раптово вибігла на проїзну частину дороги.

Пенсіонерку з різними травмами госпіталізували. Про її стан поки нічого не відомо.

Наразі правоохоронці вирішують питання правової кваліфікації події, встановлюють всі обставини ДТП.

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