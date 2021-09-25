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Окупанти 14 разів обстріляли українських військових, втрат немає

Наталя Дуляба

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Протягом п’ятниці, 24 вересня, збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів ніхто з наших захисників не постраждав. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Так, минулої доби окупанти 14 разів обстрілювали позиції українських військових поблизу Новолуганського, Верхньоторецького, Світлодарська, Лебединського, Новозванівки, Водяного, Золотого-4, Широкиного та Нью-Йорка.

При цьому противник двічі використовував заборонене Мінськими домовленостями озброєння, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, ВОГ-17, протипіхотні міни ПОМ-2 та стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських військових немає. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння.

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«24 вересня інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення у порівнянні з попередньою добою значно зросла. Втім ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою», – кажуть у штабі ООС.

Від початку доби 25 вересня порушень режиму «тиші» з боку російсько-окупаційних військ не було.

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