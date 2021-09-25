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На Сихові на «гарячому» затримали автозлодія

Наталя Дуляба

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Правоохоронці на «гарячому» спіймали 34-річного львів’янина, який намагався скоїти крадіжку з автомобіля на Сихові. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Випадок стався у суботу, 25 вересня, орієнтовно о 04:00 год. ранку на вул. Кавалерідзе, що на Сихові. Тут невідомий розбив вікно у запаркованому автомобілі Alfa Romeo і проник усередину.

Прибувши на місце, патрульні виявили вказану машину із розбитим вікном водійських дверцят. У салоні сидів чоловік, який не міг пояснити, що він тут робить, щоразу називаючи інші версії.

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За попередньою інформацією правоохоронців, спійманий на «гарячому» 34-річний львів’янин намагався викрасти автомагнітолу.

Слідчо-оперативна група кваліфікувала цю подію за ч.3 ст.185 (крадіжка, поєднана з проникненням) Кримінального кодексу України. За вчинене чоловіку «світить» від 3 до 6 років позбавлення волі.

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