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На Львівщині спіймали організатора переправи через кордон нелегалів

Наталя Дуляба

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У прикордонному селі на Львівщині українець організував нелегальну переправу до Польщі афганців. Про це Львівському порталу повідомили у Держприкордонслужбі України.

Прикордонники викрили мешканця Львівщини, який нелегально переправив у Польщу десятьох іноземців.

Підпільна «операція» з перетину кордону днями проходила у селі Мігово Самбірського району, яке межує з Польщею. Її викрив місцевий мешканець, який помітив, як невідома особа попрямувала з рюкзаком попрямувала у ліс. Про цей випадок чоловік сповістив прикордонників.

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Незабаром на околиці одного зі сусідніх населених пунктів військовослужбовці зупинили автомобіль «Мерседес», у якому їхав українець, який, як підозрюють прикордонник, організував нелегальну переправу іноземців за кордон.

«У результаті проведених оперативних заходів співробітники оперативного відділу прикордонного загону встановили причетність згаданого громадянина України до переправлення 10 громадян Афганістану до Республіки Польща», – йдеться у повідомленні.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.332 ККУ. Суд уже обрав затриманому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на два місяці.

За скоєне українцю «світить» від 5 до 7 років тюрми. Наразі розслідування триває.

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