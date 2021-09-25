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Майже 800 львів’ян із порушенням слуху отримають матеріальну допомогу

Наталя Дуляба

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Щороку в останню неділю вересня відзначають Міжнародний день глухих. З цієї нагоди майже вісьмом сотням львів’ян, що мають інвалідність такого типу, виплатять матеріальну допомогу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Згідно з розпорядженням міського голови, цьогоріч на виплати матеріальної допомоги особам, які мають інвалідність по слуху, Львів витратить 635 200 грн.

Одноразову виплату отримають люди з інвалідністю І, ІІ та ІІІ групи з вадами слуху, які перебувають на обліку у районних відділах соціального захисту Львівської міської територіальної громади. Загалом це 778 мешканців.

Так, понад 700 людям з інвалідністю ІІІ групи перерахують по 800 грн, ще 14 осіб з інвалідністю І та ІІ груп – по 1000 грн.

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Додамо, що Міжнародний день глухих почали відзначати у 1951 році, коли було створено Міжнародну федерацію глухих.

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