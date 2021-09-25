Біля Львова під колесами авто загинув 68-річний пішохід

У селі Малехів, що відразу біля Львова, 68-річний пішохід, який переходив дорогу у невстановленому місці, загинув під колесами авто. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

Аварія сталась у п’ятницю, 24 вересня, орієнтовно о 21:00 год. на трасі Київ – Чоп у селі Малехів. Тут водій автомобіля Skoda Octavia, 51-річний мешканець Кропивницького, збив пішохода, який переходив дорогу у невстановленому місці.

Від отриманих травм 68-річний чоловік загинув на місці події. Наразі його особу встановлюють.

Всі деталі автопригоди з’ясовують правоохоронці.

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