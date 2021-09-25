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26 вересня громадський транспорт Львова курсуватиме зі змінами. Деталі

Наталя Дуляба

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Через спортивні заходи, які проходитимуть у Львові, в неділю, 26 вересня, низка маршруток та курсуватиме зі змінами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, із 07:00 год. ранку розпочнеться чемпіонат України з бігу по шосе на 10 км «Run the World. Львівська десятка». Забіг запланований за таким маршрутом: пр. Свободи – пл. Міцкевича – пр. Свободи – пл. Різні – пр. Чорновола – вул. Липинського (кільце АС – 2) та у зворотному напрямку.

У зв’язку із цим забігом у неділю, 26 вересня, з 08:00 до 11:00 год. тролейбус №33 взагалі припинить роботу, а ще понад два десятки автобусів курсуватимуть за зміненою схемою руху.

«Ті автобусні маршрути, які їдуть у напрямку вул. Мазепи і Галицького перехрестя, з центру міста курсуватимуть здебільшого по вул. Замарстинівській і вул. Хмельницького. Оскільки буде перекрита тільки одна смуга пр. Чорновола, то ті маршрути, які їдуть з вул. Мазепи у напрямку центру міста, зможуть їхати по пр. Чорновола. Тут змін не буде», – розповів начальник міського управління транспорту Орест Олеськів.

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Змінені схеми руху автобусів виглядають так:

  • №1А, №53 курсуватимуть так: вул. Б. Хмельницького – вул. Гайдамацька – вул. Замарстинівська – Підвальна – пл. Соборна – пл. Галицька.
  • №3А – пл. Соборна – пл. Галицька – вул. Князя Романа.
  • №5А – вул. Личаківська – пл. Митна.
  • №6А, №52 – закорочено до церкви св. Анни.
  • №7, №17, №31, №37, №41, №46, №47А, №51 – в напрямку вул. Мазепи курсування буде здійснюватися по вул. Б. Хмельницького – вул. Замарстинівська – вул. Липинського – пр. Чорновола – далі – за маршрутом.
  • №8, №8А, №22, №55 – закорочено до пр. Чорновола (вул. Липинського).
  • №9 – вул. Коперника – пл. Галицька – пл. Соборна – вул. Підвальна – вул. Замарстинівська – вул. Гайдамацька – вул. Хмельницького – далі – за маршрутом.
  • №20, №25 – вул. Хмельницького – вул. Гайдамацька – вул. Замарстинівська в обидва боки.
  • №34, №39 – в напрямку вул. Грінченка маршрутки їхатимуть по вул. Хмельницького – вул. Замарстинівська – Лінкольна – вул. Чигиринська – далі – за маршрутом.
  • №57 – по вул. Замарстинівській – вул. Хмельницького в обидва боки.
  • №61 – вул. Шевченка – вул. Левандівська – вул. Городоцька далі – за маршрутом.

Також у цей день Львів прийматиме наймасовіший аматорський велозаїзд – «Львівська Сотка. Осінь». У зв’язку із цим із 08:00 до 18:30 год. у роботі громадського транспорту теж будуть зміни. Зокрема, маршрутки №8, №8А та №22 у Брюховичах будуть закорочені до вул. Курортної.

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