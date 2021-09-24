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У Львові стартує Lviv Coffee Festival

Вероніка Рой

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Протягом 24-26 вересня в подвір’ї Палацу Потоцьких у Львові відбудеться тринадцятий Lviv Coffee Festival з незмінним гаслом: «На каву – до Львова». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

За три дні фестивалю, що цьогоріч відбудеться в новій локації – на подвір’ї Палацу Потоцьких, кожен зможе натхненно відпочити, спробувати чимало різної кави, дізнатися щось нове про улюблений напій і поспілкуватися з друзями.

Традиційно під час Lviv Coffee Festival оберуть найкращу кав’ярню Львова. Цього року вирішили почати з опитування в соцмережах – кожен охочий зможе запропонувати свою улюблену кав’ярню, з яких під час Кавового туру оберуть одну найкращу.

Також заплановані два фанові батли для бариста від Barista Games: «альтернативний каптестінг», спрямований на розвиток культури споживання кави та «to go latte art battle».

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В зоні Кава Експо зберуться провідні виробники обладнання, посуду, аксесуарів та всього, що пов’язане з кавою. В зоні Coffee Talks всі охочі зможуть прослухати лекції та взяти участь в тематичних майстер-класах.

Ввечері гостей Lviv Coffee Festival запрошують до атмосферного перегляду фільмів у Cinema Coffee. Для відвідувачів з дітьми приготували Coffee Kids Zone, де малюків чекатимуть аніматори, музичне шоу, ігри і розмальовки.

З огляду на перехід всієї України до жовтої зони через пандемію коронавірусу, організатори Lviv Coffee Festival організовують додаткові заходи безпеки: маски для відвідувачів і учасників, дезінфектори на території фестивалю, волонтери стежитимуть за дотриманням дистанції.

Також на території Фестивалю працюватиме пункт вакцинації для всіх гостей, охочих зробити щеплення вакциною Pfizer.

Години роботи пункту вакцинації:

  • п’ятниця, 13:00-18:00 год.
  • субота та неділя, 12:00-17:00 год.

Нагадаємо, Lviv Coffee Festival з 2007 року є знаковою подією не лише для Львова, а й для європейського кавового ринку. Всі знають: вересень у Львові пахне кавою. Приєднуйтесь й ви: 24-26 вересня, подвір’я Палацу Потоцьких.

Детальна програма Lviv Coffee Festival незабаром буде опублікована на сайті заходу.

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