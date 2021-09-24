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Суд виніс вирок жителю Львівщини, який зрізав смерек на 43 тис. грн

Вероніка Рой

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Турківський районний суд призначив рік іспитового терміну 55-річному мешканцю Львівщини, який незаконно зрубав смерек на 43,5 тис. грн. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Встановлено, що 55-річний чоловік у лісі зрізав п’ять дерев породи «Смерека». Далі за допомогою коня перетягнув до себе на подвір’я та порізав на дрова для того, щоб потім продати. Як результат, державі  було заподіяно матеріальну шкоду на суму понад 43,5 тис грн.

За результатами судового розгляду Турківським районним судом Львівської області  чоловіка засуджено до покарання у виді обмеження волі на термін 1 рік, на підставі ст. 75 КК України звільнено від призначеного покарання з іспитовим терміном 1 рік. Цивільний позов прокурора задоволено повністю.

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