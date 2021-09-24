На вихідних на Львівщині прогнозують потепління до +21°

У суботу та неділю, 25 та 26 вересня, у Львові та області синоптики прогнозують потепління до +21°. Про це Львівському порталу повідомили в обласному гідрометеоцентрі.

У суботу, 25 вересня, в області місцями пройде невеликий дощ. Вітер західний, 9 – 14 м/с. Температура вночі становитиме 4 – 9° тепла, вдень прогріється 15 – 20° тепла.

У неділю, 26 вересня, буде хмарно з проясненнями, але без опадів. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 7 – 12 м/с.

Температура вночі 7 – 12° тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до 16 – 21° тепла.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.