На «Оскарі-2021» Україну представить воєнна драма «Погані дороги»

На церемонії найпрестижнішої нагороди у кінематографії, яку вручатимуть у Лос-Анджелесі 27 березня 2022 року, Україну представлятиме драма «Погані дороги» режисерки Наталки Ворожбит. Про це йдеться на сторінці Українського Оскарівського комітету у Facebook, передає Львівський портал.

Фільм боротиметься за «Оскар» у категорії «Міжнародний повнометражний фільм».

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Участь у нацвідборі брало 5 фільмів – всі створені за державної підтримки. Стрічка «Погані дороги» отримала п’ять голосів (засідало 11 членів комітету) та 3 додаткові бали (даються за світову прем’єру на фестивалі класу «А», нагороду на фестивалі класу «А» та рецензії у міжнародних профільних виданнях).

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«Цьогоріч відбір був по-справжньому конкурентним і драматичним: змагалися фільми, в кожного з яких є беззаперечні чесноти, необхідні для перспективної участі в оскарівських перегонах» – зазначив Голова Українського Оскарівського комітету Алік Шпилюк.

Інші чотири картини з відбору: «Відблиск» Валентина Васяновича, «Носоріг» Олега Сенцова, «Стоп-земля» Катерини Горностай та «Чому я живий» Віллена Новака.

«Погані дороги» – фільм режисера та сценариста Наталії Ворожбит, екранізація її однойменної п’єси 2017 року. Стрічка складається з п’яти різних новел, об’єднаних темою доріг.

Сюжет стрічки описує події що відбуваються з місцевими мешканцями та українськими військовими на Донбасі на фоні російсько-української війни у 2015 році. У фільмі торкаються проблем стосунків, любові, довіри, зради, ненависті та перетину особистих кордонів на тлі порушення кордонів державних.

Міжнародна прем’єра фільму відбулася 3 вересня 2020 року у конкурсній паралельній програмі Міжнародного тижня критиків (італ. Settimana Internazionale della Critica) Венеційського кінофестивалю, де стрічка не змогла перемогти, однак отримала заохочувальну нагороду «Verona Film Club Award».

В український обмежений прокат фільм вийшов 20 травня 2021 року. На українському телебаченні фільм вперше транслювали з українськомовним закадровим озвученням 11 вересня 2021 року на телеканалі Volia Cine+.