На Львівщині відкрили найдовший міст у Західній Україні

Після капітального ремонту відкрили міст через річку Стрий у селі Крушельниці на Львівщині. Його довжина становить понад 800 метрів. Про це Львівськлму порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Капітальний ремонт мосту тривав два роки. Його протяжність становить 852 метра і він є одним з найдовших у Західній Україні.

Як розповів заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко, попередній міст зруйнували повені у 2008 році. Відтоді він перебував в аварійному стані, а люди 14 років пересувались по тимчасовому.

Під час ремонту демонтували старі конструкції, влаштували під’їзні шляхи до мостового переходу, облаштували захисне бетонне покриття та асфальтували. Також встановили баки очистки рідини, бар’єрне огородження та дорожні знаки і освітлення

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Роботи виконувала підрядна організація «Онур». Вартість капітального ремонту становить 65,5 млн гривень.

Завдяки ремонту мосту відновиться сполучення курортної Східниці із трасою Київ-Чоп.

Зауважимо, раніше у Львівській ОДА анонсували, що цей міст відкриють цьогоріч навесні.

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Фото: ЛОДА