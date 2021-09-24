На Львівщині стартував всеукраїнський медсестринський форум

У четвер, 23 вересня, на Львівщині розпочав роботу Перший всеукраїнський Осінній медсестринський форум, який триматиме два дні. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Під час урочистого відкриття форуму Львівський медичний фаховий коледж післядипломної освіти підписав меморандум про співпрацю з Центром післядипломної освіти медсестер та акушерок м. Жешув (Польща).

Опісля розпочалася робота в тематичних секціях, на яких обговорять нормативно-правові аспекти післядипломної освіти, стандарти практичної підготовки сестри медичної загальної практики – сімейної медицини, гості з Польщі поділяться європейським досвідом ведення практики.

Також у перший день форуму на базі симуляційно-тренінгового центру Львівського медичного фахового коледжу сестри медичні загальної практики – сімейної медицини провели тренінги та продемонстрували надання долікарської допомоги, обстеження молочних залоз, проведення скринінгових досліджень профілактики неінфекційних захворювань, вакцинацію та забір крові вакуумними системами.

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Загалом форум об’єднає керівників закладів післядипломної освіти зі всієї України, а також з м. Жешув (Польща), медичних сестер загальної практики сімейної медицини, голів асоціацій та головних спеціалістів з медсестринства усіх областей України.



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