ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові відкрили «скульптуру міста»

Ольга Денисяка

|

23 вересня у Львові презентували скульптуру міста, створену в рамках проєкту «Звуки Міста». Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Проєкт ініціювали до 30-ї річниці Незалежності України. Звуки семи міст України були записані та трансформовані в арт-об’єкти за допомогою програм звукового дизайну та  3D-візуалізації.

«Над проєктом працювала величезна команда – 117 людей.  Ми зібрали звуки українських міст разом з їх мешканцями, які як ніхто знають, як звучить їх рідні міста. Потім всі ці звуки за допомогою сучасних технологій ми сформували в таку фігуру, скульптуру якої ви сьогодні бачите. Її можна не лише побачити, а й послухати», – розповіла одна з авторок проєкту «Звуки Міста» Альона Тимошенко.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ЛМР

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Забудова лісу у Брюховичах: до чого тут учасники АТО
Олена КАРП'ЮК
Забудова лісу у Брюховичах: до чого тут учасники АТО

Члени дачного кооперативу «Патріот-1», які є учасниками АТО, хочуть отримати 5,3 га землі у Брюховицькому лісі нібито пі...

Свобода та комфорт. «АТБ» підтримує програму першої леді Олени Зеленської «Безбар’єрність»
Анастасія ПИЖ
Свобода та комфорт. «АТБ» підтримує програму першої леді Олени Зеленської «Безбар’єрність»

Три десятиліття тому Україна стала незалежною вільною країною. Всі ці роки ми трудилися та боролися, щоб зламати стереот...

Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?
Вероніка РОЙ
Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?

Влітку 2018 року спалахнув стрілецький комплекс СКА навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони У...

Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю
Аліса БЕЛЕЙ
Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю

З 15 по 19 вересня у Львові пройде 28-й Форум видавців – найбільша літературна подія Східної Європи, що поєднує у собі к...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів