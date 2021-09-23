У Львові відкрили «скульптуру міста»

23 вересня у Львові презентували скульптуру міста, створену в рамках проєкту «Звуки Міста». Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Проєкт ініціювали до 30-ї річниці Незалежності України. Звуки семи міст України були записані та трансформовані в арт-об’єкти за допомогою програм звукового дизайну та 3D-візуалізації.

«Над проєктом працювала величезна команда – 117 людей. Ми зібрали звуки українських міст разом з їх мешканцями, які як ніхто знають, як звучить їх рідні міста. Потім всі ці звуки за допомогою сучасних технологій ми сформували в таку фігуру, скульптуру якої ви сьогодні бачите. Її можна не лише побачити, а й послухати», – розповіла одна з авторок проєкту «Звуки Міста» Альона Тимошенко.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ЛМР