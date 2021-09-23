У Львові спіймали підозрюваного у вбивстві селищного голови із Криму

У Львові спіймали чоловіка, який ще в 2013 році організував вбивство селищного голови у Криму, після чого втік за кордон. Вісім років львів’янина не могли розшукати, втім днями його затримали по поверненню додому. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Йдеться про вбивство, яке сталось 26 лютого 2013 року в курортному містечку Сімеїз у Криму. Тут невідомий розстріляв автомобіль Mercedes, в якому сидів 40-річний селищний голова Кирило Костенко. Від отриманих травм політик загинув на місці події.

Згодом правоохоронці знайшли спаленою автівку, яку кілер викрав напередодні, а також зброю, яку використовували для обстрілів.

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Поліцейські встановили підозрюваного у вбивстві Кирила Костенка. Ним виявився львів’янин, проте вік його не повідомляють. Аби уникнути відповідальності, чоловік утік за кордон. Обвинуваченого оголосили в розшук, проте шукали його упродовж восьми років.

Спімайти фігуранта справи вдалося у вівторок, 21 вересня, у Львові, адже оперативники дізналися, що він повернувся на Львівщину.

В обвинуваченого вилучили різну зброю та набої різного калібру, підроблені документи, видані на ім’я громадянина іншої країни, та «чорнові» записи. Найближчим часом суд має обрати йому запобіжний захід.

За фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами відкрили кримінальне провадження. За фактом умисного вбивства справу відкрили ще у 2013 році.

Наразі триває слідство, правоохоронці перевіряють причетність затриманого львів’янина до вчинення інших злочинів.

Додамо, що 40-річний Кирило Костенко був членом правлячої тоді «Партії регіонів». У липні 2011 року його разом із депутатом селищної ради Тимуром Шемшедіновим затримали за отримання 400 тисяч гривень хабара. Менш ніж за два тижні Костенка відпустили зі СІЗО за браком доказів.

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