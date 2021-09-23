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На Яворівщині зіткнулись два мікроавтобуси: є постраждалі

Ольга Денисяка

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Вночі 22 вересня у Яворівському районі Львівщини зіткнулись мікроавтобуси Renault Traffic та Mercedes-Benz Vito. Внаслідок аварії постраждали троє людей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

ДТП сталася 22 вересня, близько 03:30 год. на автодорозі «Львів-Краковець» поблизу села Брожки Яворівського району.

Як встановили правоохоронці, зіткнулися два мікроавтобуси – «Renault Traffic» під керуванням 42-річного мешканця одного з сіл Івано-Франківської області та «Mercedes-Benz Vito», яким керував 27-річний житель Закарпатської області.

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Внаслідок ДТП отримали травми та були госпіталізовані два пасажири «Renault Traffic» – 54-річний мешканець одного з сіл Львівської області та 62-річний житель Івано-Франківської області. Також отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні водій «Mercedes-Benz Vito».

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

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