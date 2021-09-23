Мешканка Львівщини, яка жорстоко вбила трьох людей, отримала довічний термін

Суд засудив до довічного ув’язнення 53-річну мешканку Львівщини. Зловмисниця у 2015 році жорстоко вбила трьох людей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики прокуратури Львівщини.

Встановлено, що у грудні 2015 року жінка в гостях у 28-річної мешканки Львівщини розпивала алкогольні напої. Коли остання вийшла з будинку, її 8-річна донька зробила зауваження гості про вживання спиртних напоїв. Після цих слів зловмисниця завдавала їй ударів залізним масляним обігрівачем. Внаслідок яких дитина померла.

Після повернення господині дому жінка вирішила вбити і її тим же обігрівачем, після чого залізними вилами двічі проткнула голову 28-річної жінки.

Наступного ранку, зловмисниця повернулася на місце інциденту, щоб пересвідчитися у смерті своїх жертв. Засумнівавшись у смерті дівчинки, вона завдала їй множинні удари у шию ножем.

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Покидаючи будинок, вбивця помітила 70-річну сусідку, яка спостерігала за нею через дорогу. Жінка вирішила вбити свідка злочину. Взявши цеглину з подвір’я потерпілих, вона пішла до будинку сусідки, та била її цеглою по голові доки старенька не померла.

53-річну жінку обвинувачували у вчинені умисних вбивств (п. 1 ч. 2 ст. 115, п. 2 ч. 2 ст. 115, п. 9 ч. 2 ст. 115 КК України). Суд визнав її винною та призначив найвищу міру покарання – довічне позбавлення волі.