Яворівський полігон зможе приймати міжнародні змагання з військового п’ятиборства

У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відкрили першу смугу перешкод у Збройних Силах України за стандартами Міжнародної ради військового спорту (СІSM). Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі вишу.

Облаштована смуга перешкод відповідає стандартам Міжнародної ради військового спорту. Це означає, що тепер Яворівський полігон відповідає усім критеріям, аби прийняти міжнародні змагання з військового п’ятиборства.

«Смуга має довжину 500 метрів і 20 перешкод різної складності. Серед них – п’ятиметрова драбина на тросах, так звана «мишоловка» – 50-метрова ділянка, яку долають на колінах та ліктях, а також різної складності проходи», – розповів старший тренер збірної Збройних Сил України з військового п’ятиборства Сергій Грузін.

За його словами, смуга перешкод – це одна з п’яти дисциплін, яка входить у військове п’ятиборство.

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Зазначимо, що подібні смуги перешкод свого часу побудували в Харківському національному університеті Повітряних Сил та у Військовій академії в Одесі. Але всі вони були не такої якості та класу, щоб проводити міжнародні змагання.

«Це знакова подія для Збройних Сил України. Ця смуга перешкод дає нам тепер можливість провести міжнародні змагання з військового п’ятиборства, які заплановані на квітень-травень 2022 року на базі Національної академії», – сказав начальник управління фізичної культури і спорту Міністерства оборони України Юрій Фіногенов.

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Фото: АСВ