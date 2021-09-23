29 вересня у всіх школах України пройде урок пам’яті до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру

29 вересня до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру одночасно в 15 тисячах шкіл України пройде Національний урок пам’яті. Його проведе Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» спільно з Міністерством освіти і науки України. Урок покликаний виробити негативне ставлення до фактів дискримінації, зневаги до людської гідності, зазіхань на право на життя. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Урок для учнів 5–11 класів проходитиме на базі онлайн-платформи «Червона точка пам’яті», розробленої Меморіальним центром. Усі матеріали підготовлені з урахуванням віку й емоційної зрілості школярів. Стрим уроку також буде здійснюватися на сайті Міністерства освіти і науки та в соціальних мережах Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр».

«За результатами досліджень майже половина українців не знає, де знаходиться Бабин Яр. Саме тому основним завданням освітнього напряму Меморіального центру є просвіта та створення нових моделей викладання історії Голокосту, – наголосила директорка освітніх проєктів Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» Анна Мазарчук. – Ми вдячні Міністерству освіти за підтримку наших проєктів і спільну роботу над Національним уроком пам’яті. Ми прагнемо змінити підхід до вивчення історії та зробити процес цікавим для школярів. Цей урок буде першим в історії, який відродить пам’ять про Голокост. Завдяки авторській методиці з використанням інформаційних технологій та елементів дослідницької практики учні зможуть краще зрозуміти події з підручника та зробити свій внесок у відновлення правди».

Реклама партнерів

Онлайн-платформа «Червона точка пам’яті», на базі якої відбудеться урок, присвячена вивченню історії Другої світової війни й Голокосту та створена як помічник учителям історії. Платформа пропонує нову методику викладання шкільного предмета, інтерактивну та цікаву для учнів.

У режимі реального часу вчителі та школярі вже зараз документують локальну й регіональну історію Другої світової війни та Голокосту, а саме записують спогади очевидців, оцифровують музейні експонати й артефакти з домашніх архівів, шукають інформацію про місцеві пам’ятники жертвам Голокосту. Усі записані свідчення й оцифровані пам’ятки додаються на платформу та стають червоними точками на карті, які складаються в спільну єдину історію. Головна мета проєкту – сформувати таке суспільство, у якому неможливе повторення трагедії, подібної до Голокосту.

Раніше Міністерство освіти і науки України схвалило платформу «Червона точка пам’яті» та методичні матеріали для роботи з освітніми проєктами на ній.

Нагадаємо: у серпні Міністерство освіти і науки України та Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» підписали меморандум про партнерство. Сторони домовилися про співпрацю у сфері освіти та науки. Одним із перших спільних кроків був запланований Національний урок пам’яті до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру для учнів українських шкіл. Також передбачена низка інших просвітницьких заходів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.