Зеленський пообіцяв реалізувати ідею подвійного громадянства в Україні

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі американців українського походження реалізувати ідею подвійного громадянства. Про це пише Укрінформ.

«Ми обов’язково реалізуємо ідею подвійного громадянства, зокрема для українців Америки», – сказав Зеленський, зауваживши, втім, що із законом про подвійне громадянство «не все просто». «Це не можна всім зробити, оскільки деякі українці живуть у тих країнах, які, м’яко кажучи, нам не друзі» – пояснив він, маючи на увазі Росію.

За словами Зеленського, необхідно «відновити історію, справедливість, повагу до багатовікової, багатонаціональної і багатокольорової держави». Причому відновлення поваги, за його словами, вимірюється конкретними речами. Серед таких речей Президент назвав будівництво доріг.

«У нас зараз дороги вже кращі, ніж у Нью-Йорку. Ми маємо «вилизати» нашу державу, щоб були бруківка, дороги, мости, – це і є повага до історії нашої країни», – сказав він.

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Глава держави також підкреслив, що пріоритетом його роботи є повернення в Україну миру. Це відбуватиметься шляхом дипломатії, перемовин «з дуже складною державою і складними людьми», і потрібен тиск міжнародної спільноти, «усіх, хто може хоч щось зробити для відновлення нашої держави з усіма нашими людьми і територіями». Зеленський закликав українців за кордоном зробити для цього все можливе.

Своєю чергою президент Українського конгресового комітету Америки Андрій Футей зазначив, що українська об’єднана громада докладає всіх зусиль, аби впливати на американську політику щодо України. І таким чином – сприяти реалізації стратегічного курсу України на членство в НАТО та ЄС, відновленню територіальної цілісності, а також зупиненню проєкту Nord Stream 2.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль виступив за введення подвійного громадянства, але не з агресором – Росією.

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