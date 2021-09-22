У Львові відбудеться концерт Аркадія Войтюка «Цілуй солодкими губами». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

На концерті співак планує виконати давно відомі пісні, а також зробити декілька прем’єр.

«Ви можете стати першими, хто ексклюзивно почує прем’єри, а також пісні, із альбомів співака, за якими його впізнають слухачі: «Цілуй солодкими губами», «Сеньйорита», «Вона», «Корабель», «Мамо», «Серенада на колінах» та інші», – запрошують організатори.

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Концерт відбудеться 29 вересня о 19:00 у Ennio Event Square (вул. Джерельна, 22).

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Квитки уже в продажу на karabas.com

Як відомо, Аркадій Войтюк – український співак, номінант музичної премії Yuna Awards, соліст Notre Dame de Paris Україна. Був учасником телепроекту Х-Фактор. Також виступає у гумористичній команді «VIP Тернопіль».

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