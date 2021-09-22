У Львові обіцяють розширити веломережу. Деталі

Під час виїзного засідання виконавчого комітету Львівської міськради у середу, 22 вересня, затвердили Програму розвитку велоінфраструктури Львівської МТГ до 2030 року. Серед іншого вона передбачає розширення веломережі у місті. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як зазначив начальник управління транспорту ЛМР Орест Олеськів, цим рішенням Комунальній установі Інститут міста пропонується доручити підготувати проєкт ухвали міської ради про затвердження Програми розвитку велосипедної мережі та інфраструктури Львівської міської територіальної громади до 2030 року.

«Хочу нагадати, що на сьогодні діє концепція розвитку велосипедної мережі, яка передбачалася до реалізації з 2010 до 2020 рік. Зараз прийшов час її оновити. Управління транспорту спільно з Інститутом міста, з залученням експертного середовища, розпочинає цю роботу. Також проєкт рішення передбачає 14 невеликих проєктів, які можуть дозволити з’єднати існуючу велосипедну мережі і зробити її зручною для користування», – сказав Орест Олеськів.

Департамент житлового господарства та інфраструктури зобов’язали завершити розробку проєкту, що передбачає капітальний ремонт перехрестя вул. Володимира Великого – вул. Княгині Ольги, а також реалізацію проєктів:

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будівництва велосипедної доріжки на просп. В. Чорновола (від вул.В. Липинського до вул. Варшавської);

будівництва велосипедної доріжки на вул. Варшавській (від пр.В. Чорновола до вул. Замарстинівської);

будівництва велосипедної доріжки на вул. Замарстинівській (від вул. Варшавської до вул. Гетьмана І.Мазепи);

будівництва велосипедної доріжки на вул. Княгині Ольги – вул. Академіка А. Сахарова.

а ЛКП «Львівавтодор» – реалізувати проєкт «Капітальний ремонт та облаштування велосипедної та пішохідної інфраструктури на території парку ім. Івана Павла ІІ у м. Львові» згідно з концепцією «Зеленої лінії».

Крім того, районні адміністрації включать до титульних списків на 2022 рік напрацьований спільно з ГО «Львівська асоціація велосипедистів» перелік робіт та завдань на проєктування з’єднання веломережі м. Львова.

Зокрема, Галицька районна адміністрація замовить проєктно-кошторисну документацію для облаштування велосипедної інфраструктури на вул. Ю. Словацького, яка з’єднає вул. М. Коперника та вул. Січових Стрільців. Розробить проєкт з’єднання велосипедної інфраструктури між вул. Зерновою, пл. Різні, пр. В. Чорновола та пр. Свободи, а також розробити та реалізує за допомогою тактичного урбанізму заходи з облаштування веломаршруту від вул. Академіка А. Сахарова до вул. Зарицьких.

Залізнична районна адміністрація має облаштувати велосмуги на вул. Кульпарківській у частині Залізничного району.

Личаківська районна адміністрація повинна з’єднати у велодоріжку на вул. М. Черемшини, замовити проєктно-кошторисну документацію для облаштування велосипедної інфраструктури на вул. І. Мечникова: від вул. Шімзерів до вул. М. Некрасова.

Сихівська районна адміністрація повинна замовити проєктно-кошторисну документацію для з’єднання велоінфраструктури пр Святого Івана Павла ІІ з велоінфраструктурою вул. Стрийської, розробити схему організації дорожнього руху велосмуги на непарній стороні вул. Угорської від вул. С. Литвиненка до вул. Віденської та з’єднати при реалізації зміни організації дорожнього руху на вул. Заленій проєктовану велосмугу з велодоріжкою на вул. Сихівській.

Франківська районна адміністрація має з’єднати велоінфраструктуру вул. Наукової з велоінфраструктурою вул. Стрийської, облаштувати велосмуги на вул. Кульпарківській.

Шевченківська районна адміністрація замовить проєктно-кошторисну документацію для проведення капітального ремонту велосипедної та пішохідної інфраструктури на вул В. Липинського з облаштуванням підвищених переходів у місцях перехресть. Крім цього облаштує велопереїзд на вул. М. Леонтовича та вул. Городоцьку (біля перехрестя з вул. М. Леонтовича у частині Шевченківського району) з гладким, сприятливим покриттям.

А також має розробити та реалізувати за допомогою тактичного урбанізму та часткового відновлення покриття заходи з облаштування велодоріжки на вул. І. Миколайчука від вул. В. Липинського до вул. А. Лінкольна.

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