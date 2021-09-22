У Львові хочуть створити ще два заповідники

На Львівщині пропонують оголосити пам’ятками природи такі об’єкти природо-заповідного фонду: ботанічну пам’ятку природи місцевого значення «Віковий дуб» та парк-пам’ятку садово-паркового мистецтва «Кульпарків». Таке рішення підтримала комісія з питань екології, природних ресурсів та рекреації обласної ради. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської облради.

Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Віковий дуб» розташована у Львові (вул. Івана Франка, 157-А – вул. Енергетична, 19). Заповідний об’єкт має особливу природоохоронну, історичну та естетичну цінність. Вік дерев становить понад 400 років.

Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Кульпарків» поблизу Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні пропонується до заповідання з метою збереження і відновлення ландшафтно-терапевтичного середовища.

За словами заступника голови комісії Анатолія Дейнеки, на найближчій сесії депутати розглянуть проєкт рішення про визнання цих територій об’єктом природно-заповідного фонду.

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