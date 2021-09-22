У Львові демонтували п’ять незаконних літніх майданчиків

Цього тижня у Львові демонтували ще п’ять самовільно встановлених відкритих літніх майданчиків. Чотири з них демонтували примусово, а один майданчик власник демонтував добровільно. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Демонтажу підлягали майданчики, розташовані на вул. Виговського, Чернівецькій, Княгині Ольги та Кульпарківській. А майданчик на вул. В. Великого власник демонтував добровільно.

«Хоч зараз погода і не дуже сприяє відпочинку на літніх майданчиках, сезон їхньої роботи триває, а отже, тривають і демонтажі тих майданчиків, які встановлені самовільно. Цього тижня наше підприємство забезпечило демонтаж 4 майданчиків, розташованих на вул. Виговського, вул. Чернівецькій, вул. Княгині Ольги та вул. Кульпарківській. Ще один відкритий літній майданчик на вул. В. Великого власник демонтував добровільно», – повідомили в КП «Адміністративно-технічне управління».

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Загалом від початку року у Львові демонтували 17 незаконних відкритих літніх майданчиків.

Нагадаємо, рішення про демонтаж відкритого літнього майданчика приймає постійна комісія з питань архітектури, містобудування та розвитку територій Львівської міської ради у разі, якщо підприємець проігнорує прохання відповідної районної адміністрації усунути порушення добровільно.

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