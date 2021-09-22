ОСТАННІ НОВИНИ

У Львівській опері відбудеться LVIV GALA CONCERT Миколи Кулика

Андрій Котенський

|

Львів’ян запрошують на LVIV GALA CONCERT з нагоди 40-річчя творчої діяльності лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка, народного артиста України Миколи Кулика. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу BIGSHOW Agency.

Концерт відбудеться у вівторок, 5 жовтня, на сцені Львівської національної опери. Початок заходу о 19:00.

У першій частині концерту –MODERN CLASSIC MUSIC народний артист України Сергій Магера та заслужена артистка України Тетяна Вахновська виконають фраґменти з ораторії М. Волинського «Тебе кличу».

Реклама партнерів

В другій частині  концерту – WORLD HITS улюблені світові хіти від Eros Ramazzotti та Barbra Streisand до Lady Gaga виконають у супроводі хору та оркестру кращі українські солісти: Павло Табаков, Сестри Тельнюк, Павло Ільницький, Вікторія Ященко, а також спеціальний гість з Італії – Alfonso Oliver.

Звучатимуть і рідні для кожного хіти Володимира Іваcюка в унікальній авторській обробці та аранжуванні Миколи Кулика.

У концерті також візьмуть участь хористи та музиканти капели «Трембіта».

«Ви зануритеся у незабутні відчуття краси тембрів голосу знаменитих солістів, хору, рок-групи та оркестру капели «Трембіта» у популярній, сучасній музиці з яскравими візуальними ефектами. Також в концерті візьмуть участь Ольга Томків, Ольга Муль, Вероніка Посацька, Вадим Коваль, Сергій Борута. Ведучі: Марія Христинич та Олег Пригода», – повідомили організатори.

Квитки за посиланням: bigshow.ua

Довідково

Творче життя Миколи Кулика нерозривно пов’язане з капелою «Трембіта». Гастрольні шляхи пролягли від усіх регіонів України до Сахаліну та Камчатки. З 1990 року величезна кількість концертів відбулася майже в усіх країнах Європи, лише у Німеччині понад 1 тис. виконаних концертів, що свідчить про величезну популярність.

Ораторія М. Волинського «Я Тебе кличу!» є найвагомішою постановкою у співпраці з режисером-постановником Василем Вовкуном, була виконана на сценах Національних опер Києва та Львова у присутності Президентів України, очільників Церков, представників дипломатичних корпусів різних країн та уряду України.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Забудова лісу у Брюховичах: до чого тут учасники АТО
Олена КАРП'ЮК
Забудова лісу у Брюховичах: до чого тут учасники АТО

Члени дачного кооперативу «Патріот-1», які є учасниками АТО, хочуть отримати 5,3 га землі у Брюховицькому лісі нібито пі...

Свобода та комфорт. «АТБ» підтримує програму першої леді Олени Зеленської «Безбар’єрність»
Анастасія ПИЖ
Свобода та комфорт. «АТБ» підтримує програму першої леді Олени Зеленської «Безбар’єрність»

Три десятиліття тому Україна стала незалежною вільною країною. Всі ці роки ми трудилися та боролися, щоб зламати стереот...

Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?
Вероніка РОЙ
Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?

Влітку 2018 року спалахнув стрілецький комплекс СКА навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони У...

Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю
Аліса БЕЛЕЙ
Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю

З 15 по 19 вересня у Львові пройде 28-й Форум видавців – найбільша літературна подія Східної Європи, що поєднує у собі к...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів