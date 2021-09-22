У Львівській опері відбудеться LVIV GALA CONCERT Миколи Кулика

Львів’ян запрошують на LVIV GALA CONCERT з нагоди 40-річчя творчої діяльності лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка, народного артиста України Миколи Кулика. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу BIGSHOW Agency.

Концерт відбудеться у вівторок, 5 жовтня, на сцені Львівської національної опери. Початок заходу о 19:00.

У першій частині концерту –MODERN CLASSIC MUSIC народний артист України Сергій Магера та заслужена артистка України Тетяна Вахновська виконають фраґменти з ораторії М. Волинського «Тебе кличу».

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В другій частині концерту – WORLD HITS улюблені світові хіти від Eros Ramazzotti та Barbra Streisand до Lady Gaga виконають у супроводі хору та оркестру кращі українські солісти: Павло Табаков, Сестри Тельнюк, Павло Ільницький, Вікторія Ященко, а також спеціальний гість з Італії – Alfonso Oliver.

Звучатимуть і рідні для кожного хіти Володимира Іваcюка в унікальній авторській обробці та аранжуванні Миколи Кулика.

У концерті також візьмуть участь хористи та музиканти капели «Трембіта».

«Ви зануритеся у незабутні відчуття краси тембрів голосу знаменитих солістів, хору, рок-групи та оркестру капели «Трембіта» у популярній, сучасній музиці з яскравими візуальними ефектами. Також в концерті візьмуть участь Ольга Томків, Ольга Муль, Вероніка Посацька, Вадим Коваль, Сергій Борута. Ведучі: Марія Христинич та Олег Пригода», – повідомили організатори.

Квитки за посиланням: bigshow.ua

Довідково

Творче життя Миколи Кулика нерозривно пов’язане з капелою «Трембіта». Гастрольні шляхи пролягли від усіх регіонів України до Сахаліну та Камчатки. З 1990 року величезна кількість концертів відбулася майже в усіх країнах Європи, лише у Німеччині понад 1 тис. виконаних концертів, що свідчить про величезну популярність.

Ораторія М. Волинського «Я Тебе кличу!» є найвагомішою постановкою у співпраці з режисером-постановником Василем Вовкуном, була виконана на сценах Національних опер Києва та Львова у присутності Президентів України, очільників Церков, представників дипломатичних корпусів різних країн та уряду України.

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