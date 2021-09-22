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СБУ викрила чергову схему розкрадання коштів на «Укрзалізниці»

Ольга Денисяка

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Служба безпеки України задокументувала нову схему розкрадання коштів АТ «Укрзалізниця». За попередніми даними, зловмисники вносили недостовірну інформацію про обсяг виконаних робіт, що дозволило їм привласнити близько 2 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі СБУ.

Як вдалося встановити СБУ, організували схему двоє співробітників фірми-підрядника, яка виграла декілька десятків тендерів Укрзалізниці.

Ділки мали підтримку окремих співробітників АТ «Укрзалізниця», які «закривали очі» на завідомо підроблені документи. Серед їхніх схем було внесення неправдивих даних про обсяги виконаних робіт. Наприклад, під час ремонту колісних пар зазначалося, що їхній ремонт проводився двічі, хоча насправді – лише один раз. Таким чином, ремонт певних агрегатів проводився лише «на папері».

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Ініційовані СБУ експертизи підтвердили зазначені махінації та завдані збитки АТ «Укрзалізниця» у розмірі близько 2 млн грн.

Наразі посадовим особам комерційної структури повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
  • ч. 2 ст. 27 (види співучасників);
  • ч.1 ст. 366 (службове підроблення).

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Фото: СБУ

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