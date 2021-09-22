Львівська облрада боротиметься із «чорними копачами»

У четвер, 2 вересня, у Львівській обласній раді робоча група, яка має напрацювати рішення для боротьби з незаконними розкопками та «чорними копачами». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облради.

Групу у складі депутатів, науковців, правоохоронців, археологів, створено відповідно до розпорядження голови Львівської обласної ради Ірини Гримак з метою напрацювати висновків, щодо ситуації, яка склалася з нелегальними розкопками на Львівщині та запропонувати нові підходи щодо охорони археологічної спадщини.

Керівник науково-дослідного центру «Рятівна археологічна служба» інституту археології НАН України Олег Осаульчук каже зауважує, що археологи розшукують інформацію про минуле, а нелегальні копачі шукають наживу, ті речі, на яких можна заробити. Вони, за його словами, абсолютно байдужі до історичної спадщини та не намагатимуться її зберегти.

«В Україні офіційно зареєстровано близько 250 тисяч приладів металошукачів. Це значно перевищує кількість професійних археологів. Крім того, у соціальних мережах мародери вільно демонструють та продають викопані артефакти. Зупинити вандалізм та розкрадання можливо лише спільними діями влади, правоохоронців та громадян», – сказав Олег Осаульчук.

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Заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області Дмитро Міхалець наголосив на необхідності комунікації між фахівцями з археології, правоохоронними органами та територіальними громадами.

«Потрібен чіткий алгоритм дій для правоохоронців. Затримавши «копача», поліціянти мають розуміти, до якого експерта звернутися за висновками щодо цінності знайдених у нього предметів. Також варто організовувати відпрацювання спільно з істориками, археологами, які знають про те, де і які важливі події відбувалися. Про це треба розповідати місцевим мешканцям», – пояснив правоохоронець.

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