В аеропорту «Львів» затримали контрабанду брендового одягу та сумок

20 вересня в міжнародному аеропорту «Львів» митники вилучили контрабанду брендового одягу та сумок вартістю 434 тисячі гривень. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі львівської митниці.

Так, двоє іноземців прибули з-за кордону в Україну через Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького.

Для проходження митного контролю обрали смугу руху спрощеного митного контролю «зелений коридор».Однак під час візуального огляду багажу працівники митниці запідозрили наявність товарів, що підлягають оподаткуванню.

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Тож, коли митники оглянули вміст валіз, то окрім товарів, що перевозились у межах норми, виявили речі відомих брендів. Зокрема громадянин Вірменії перевозив светри ARMANI та BURBERRY, а громадянка Узбекистану – сумки LOUIS VUITTON. Загалом 23 одиниці товару, вартість яких згідно з товарними чеками – 434 тис. грн.

Щодо громадян митники склали протокол за ст. 471 Митного кодексу України.Товари тимчасово вилучили. Невдовзі справу скерують до суду.

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