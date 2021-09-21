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У фермера-боржника відберуть 22 га орендованої землі у Моршині

Наталя Дуляба

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У Моршині фермерське господарство заборгувало чверть мільйона гривень за орендовану землю. Тепер її відберуть через суд. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Йдеться про фермерське господарство, яке у 2018 та 2019 роках отримало від Держгеокадастру Львівщини в оренду дві земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею понад 22 га.

Ділянки розташовані безпосередньо у Моршині, їхню вартість оцінюють у більше 7 мільйонів гривень.

Підприємство не сплачувало орендну плату за землю. За цей час борг сягнув понад чверть мільйона гривень.

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Через це у справу втрутилась Стрийська окружна прокуратура. Прокурори через суд хочуть вигнати недобросовісного орендаря, змусити його оплатити заборгованість і повернути землю власнику.

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