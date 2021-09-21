Пішли по гриби і заблукали. У лісі біля Дрогобича чотири години шукали пенсіонерок

Майже чотири години рятувальники шукали двох пенсіонерок, які серед ночі заблукали в лісі неподалік Дрогобича. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Випадок стався в понеділок ввечері, 20 вересня. О 21:40 год. надзвичайники довідались, що серед лісу у селі Верхні Гаї заблукали дві дрогобиччанки віком 75 та 81 рік. Жінки пішли по гриби, але дороги назад знайти вже не змогли.

Зв’язок із пенсіонерками вдалося підтримувати завдяки мобільному зв’язку. На те, аби вивести їх із лісу, пішло майже чотири години. Заблукалих знайшли о 01:25 год.

Жінки зуміли самостійно вийти завдяки підказкам рятувальників, які їх уже чекали біля лісового масиву. Медичної допомоги пенсіонерки не потребували.

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До проведення пошукових робіт залучили 7 рятувальників та службового собаку.

Рятувальники наголошують: якщо ви заблукали серед лісу, зберігайте спокій – паніка не дозволяє думати логічно. Негайно зупиніться, пригадайте останню прикмету на знайомій частині шляху і постарайтеся простежити до неї дорогу.

Якщо це не вдається, пригадайте знайомі орієнтири, найкраще –залізницю, судноплавну ріку, шосе. Прислухайтеся. При відсутності знайомих орієнтирів, стежок і доріг виходьте «на воду» – униз за течією. Струмок виведе до ріки, ріка – до людей. Якщо орієнтирів немає, залізьте на найвище дерево – погляд з висоти допомагає краще зорієнтуватися.

Ідучи в ліс по гриби, обов’язково простежте, аби ваш мобільний телефон був заряджений. Якщо розумієте, що не можете знайти шляху назад, відразу телефонуйте рятувальникам за коротким номером «101»!

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