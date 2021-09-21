ОСТАННІ НОВИНИ

П'яний львів'янин заявив про замінування власного будинку

Аліса Белей

|

Поліцейські затримали 35-річного львів’янина, котрий повідомив про неправдиве замінування у будинку на вулиці Зеленій у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Повідомлення про замінування будинку на вулиці Зеленій у Львові до поліції від аноніма надійшло 21 вересня вранці близько 05:30. На місці події працювали правоохоронці. Вони обстежили приміщення будинку та прилеглу територію, вибухонебезпечних або підозрілих предметів не виявили.

Згодом поліція почала розшук аноніма. Телефон заявника був поза зоною. Правоохоронці за номером телефону встановив його ймовірне місце проживання.

Коли слідчі разом з патрульними зайшли до помешкання чоловіка. Їх впустила його дружина, сказавши, що чоловік спить і вона забрала у нього телефон, після того, як почула куди він дзвонить та говорить.

Реклама партнерів

Коли правоохоронці розбудили 35-річного чоловіка, він був ще п’яний та зізнався у скоєному.

Його затримали в порядку ст. 208 КПК України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Кваліфікували подію за ч. 1 ст. 259 (знаючи наперед неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) ККУ.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Забудова лісу у Брюховичах: до чого тут учасники АТО
Олена КАРП'ЮК
Забудова лісу у Брюховичах: до чого тут учасники АТО

Члени дачного кооперативу «Патріот-1», які є учасниками АТО, хочуть отримати 5,3 га землі у Брюховицькому лісі нібито пі...

Свобода та комфорт. «АТБ» підтримує програму першої леді Олени Зеленської «Безбар’єрність»
Анастасія ПИЖ
Свобода та комфорт. «АТБ» підтримує програму першої леді Олени Зеленської «Безбар’єрність»

Три десятиліття тому Україна стала незалежною вільною країною. Всі ці роки ми трудилися та боролися, щоб зламати стереот...

Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?
Вероніка РОЙ
Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?

Влітку 2018 року спалахнув стрілецький комплекс СКА навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони У...

Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю
Аліса БЕЛЕЙ
Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю

З 15 по 19 вересня у Львові пройде 28-й Форум видавців – найбільша літературна подія Східної Європи, що поєднує у собі к...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів