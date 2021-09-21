П'яний львів'янин заявив про замінування власного будинку

Поліцейські затримали 35-річного львів’янина, котрий повідомив про неправдиве замінування у будинку на вулиці Зеленій у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Повідомлення про замінування будинку на вулиці Зеленій у Львові до поліції від аноніма надійшло 21 вересня вранці близько 05:30. На місці події працювали правоохоронці. Вони обстежили приміщення будинку та прилеглу територію, вибухонебезпечних або підозрілих предметів не виявили.

Згодом поліція почала розшук аноніма. Телефон заявника був поза зоною. Правоохоронці за номером телефону встановив його ймовірне місце проживання.

Коли слідчі разом з патрульними зайшли до помешкання чоловіка. Їх впустила його дружина, сказавши, що чоловік спить і вона забрала у нього телефон, після того, як почула куди він дзвонить та говорить.

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Коли правоохоронці розбудили 35-річного чоловіка, він був ще п’яний та зізнався у скоєному.

Його затримали в порядку ст. 208 КПК України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Кваліфікували подію за ч. 1 ст. 259 (знаючи наперед неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) ККУ.