На Стрийщині автомобіль збив львів'янина на пішохідному переході

На Львівщині на трасі М-06 «Київ-Чоп» в аварії загинув 38-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

Аварія сталась у понеділок ввечері, 20 вересня, орієнтовно о 20:25 год. На трасі М-06 «Київ-Чоп», поблизу села Угерсько Стрийського району, водій автомобіля Ford Fiesta, 54-річний житель села Зимна Вода, що на Львівщині, збив чоловіка, мешканця Львова, просто на пішохідному переході.

Від отриманих травм львів’янин загинув на місці.

Наразі всі деталі смертельної ДТП встановлюють правоохоронці.

Реклама партнерів