На площі Ринок побили та пограбували 19-річного львів'янина

Вночі 20 вересня на площі Ринок у Львові 30-річний чоловік побив та пограбував 19-річного хлопця. За грабіж чоловікові загрожує до шести років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

19-річний місцевий мешканець повідомив у поліцію, що невідомий чоловік вдарив його декілька разів у обличчя, відібрав мобільний телефон та гаманець, і втік.

Правоохоронці встановили, що нападником був 30-річний житель Львова.

Слідчі відкрили справу за ч.2 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від чотирьох до шести років.

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Триває досудове розслідування.

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Фото: поліція