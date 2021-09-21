На Львівщині поліція викрила пару наркоторговців

Правоохоронці викрили наркоторговців, які в селі неподалік Львова займалися збутом наркотиків. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Наркоділки «працювали» просто в себе вдома в одному зі сіл Львівського району.Такий бізнес організувала пара – 35-річна жінка та її 36-річний співмешканець.

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У понеділок, 20 вересня, під час обшуків поліцейські виявили речовину рослинного походження, схожу на канабіс, а також гроші, отримані від реалізації «товару», та інші речові докази.

Все вилучене скерували на експертне дослідження.

Правоохоронці затримали пару в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Їм повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання – від 6 до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Невдовзі суд обере їм запобіжні заходи.

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Фото: поліція