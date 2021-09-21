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Львів’янка відзначила свій столітній ювілей

Ольга Денисяка

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Нещодавно львів’янка-довгожителька Ганна Марченко відзначила свій столітній ювілей.Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Ювілярка отримала від міста матеріальну допомогу у сумі 5 тисяч гривень, пам’ятну монету та вітальний лист.

Зазначимо, у Львові традиційно довгожителям, які відзначають сто років, на День народження з бюджету надають одноразову матеріальну допомогу в розмір 5 тис грн, пам’ятну монету та вітальний лист від імені міського голови. Усім же, хто святкує 101 та більше років, – 5 тис грн.

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Загалом у 2021 році на виплати одноразової допомоги для львів’ян-довгожителів у бюджеті передбачено 250 тис грн.

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Фото: ЛМР

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