Біля Радехова авто перекинулось на дах. Водія довелось «вирізати»

Неподалік Радехова перекинувся на дах автомобіль Toyota CorollaVerso. Важкотравмованого водія довелося «вирізати» зі салону. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Аварія сталась у вівторок вранці, 21 вересня, о 04:37 год. у селі Новий Витків, що біля Радехова. Тут 51-річний водій автомобіля Toyota CorollaVerso не впорався з керуванням, з’їхав у кювет і перекинувся на дах.

Внаслідок автопригоди постраждав водій. Рятувальникам довелось його «вирізати» зі салону машини. Опісля чоловіка з важкими травмами забрали в лікарню.

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Загалом до ліквідації наслідків ДТП залучили 8 рятувальників та дві одиниці спецтехніки.

Наразі всі обставини події встановлюють правоохоронці.

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