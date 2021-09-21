Біля Львова збудують потужний логістично-сортувальний центр «Укрпошти»

Під Львовом з’явиться масштабний складсько-сортувального центр. Відповідну угоду про будівництво у вівторок, 21 вересня, підписало державне акціонерне товариство «Укрпошта» та інвестор – девелоперська компанії «ГО-РА». Ро це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Автоматизований сортувальний термінал будуватимуть у Пустомитах, неподалік міжнародного аеропорту «Львів» і поряд із залізничним вузлом. Загальна площа земельної ділянки, на якій спорудять термінал, складає 8 га.

За словами генерального директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського, підприємство на Львівщині втілює новий рівень швидкості сортування посилок та листів. Загалом таких хабів в Україні буде сім. Окрім Києва та Львова, подібні центри мають з’явитися в Одесі, Харкові та Дніпрі та Хмельницькому.

«Львівський сортувальний центр – це «вікно з та в Європу» для українських посилок із західних областей України. Ми зацікавлені в тому, щоб наші клієнти – чи то підприємець, який продає свої товари за кордоном, чи то клієнт, який просто очікує на посилку – обирали «Укрпошту» для відправки не лише за помірну ціну, але і за швидкі терміни доставки. Новий автоматизований львівський сортувальний термінал дозволить значно скоротити строки отримання чи доставки посилок у країни ЄС чи транзитом до США», – відзначив Ігор Смілянський.

Голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький переконаний, що втілення проєкту сортувального центру «Укрпошти» забезпечить новий поштовх до економічного розвитку.

«На Львівщині будується потужний сортувальний логістичний хаб «Укрпошти». Це гарантує підвищення конкуренції у галузі, що завжди добре впливає на ринок. Пожвавлення логістичного сектору із новим сортувальним центром призведе до покращення інфраструктури, збільшення робочих місць з європейськими зарплатами, а також нові надходження від податків до бюджету громади. Бажаю партнерам, які сьогодні підписали угоду про початок будівництва, у визначені терміни запустити проєкт. А «Укрпошті» – довести, що національний оператор поштового зв’язку може бути успішним, інноваційним та надійним партнером кожного бізнесу і кожного українця, який має потребу у послугах з пересилки», – зазначив Максим Козицький.

Як повідомив депутат Львівської обласної ради від «Народного руху України» Богдан Гагалюк, що також бере участь у втіленні проєкту, це вже другий подібний логістичний центр, який будуватимуть в Україні за кошти інвесторів та «Укрпошти». Вартість спорудження такого центру на Львівщині становить 46 мільйонів доларів. Окрім того, на його сучасне оснащення передбачено ще 11 мільйонів євро.

«Цей симбіоз спрацював завдяки прозорому конкурсному відборі інвестора, яким стала компанія «ГО-РА», з якою «Укрпошта» сьогодні підписала офіційну угоду на втілення цього проєкту. Загальна вартість угоди на спорудження об’єкту – близько 46 мільйонів доларів інвестиційних коштів компанії «ГО-РА». Перший подібний сортувальний комплекс і обробки відправлень розпочали будувати у Києві місяць тому. Символічно, що фактично у Львові, в центрі західної столиці України, ми будуємо другий хаб, що охоплюватиме області на заході України», – сказав Богдан Гагалюк.

За його словами, збудувати логістично-сортувальний центр у Пустомитах мають за два роки. У терміналі прийматимуть посилки та листи з Європи та Америки, а поруч з’являться нові компанії, що завдяки послугам центру сортування «Укрпошти» розвиватимуть свій бізнес в Україні. Термін окупності проєкту – 8 років.

«Львівський сортувальний термінал має бути введений в експлуатацію вже 1 жовтня 2023 року. Сортувальний центр, окрім внутрішнього ринку України, прийматиме посилки та листи з Європи та Північної і Південної Америки. «Укрпошта» стане якірним орендарем цього центру, але ми очікуємо, що довкола нього вдасться залучити багато сателітів, які стануть сусідами сортувального терміналу. Мова про українські та закордонні великі торгівельні компанії і мережі, що користуються послугами «Укрпошти» для отримання товарів та подальшої їхньої реалізації на території заходу України. Ми вже ведемо перемовини з цими компаніями, але детальніше про них розповімо згодом», – додав Богдан Гагалюк.

Водночас стало відомо, що на Пустомитівщині також виношують ідею появи ще й індустріального парку.

«Ми активно працюємо над ідеєю створення так званого загального індустріального парку на Пустомитівщині. Маємо надію, що Верховна Рада України прийме відповідний закон про зони індустріальних парків, що надасть своєрідні пільги для інвесторів та дасть поштовх до економічного, логістичного та промислового розвитку», – сподівається Богдан Гагалюк.

Як відомо, відбір підрядника на будівництво сортувального центру проводився через систему електронних закупівель Рrozorro. «Укрпошта» та переможець торгів укладають договір оренди на 8 років із наступною купівлею-продажем.

«Львівський сортувальний термінал стане цілим комплексом повного циклу обробки відправлень та обслуговування транспорту, включаючи будівлі складу класу А, станцію технічного обслуговування, АЗС, тунельні мийки, які будуть зведені за прогресивними технологіями будівництва з дотриманням стандартів BREEAM», – розповів директор компанії «ГО-РА» Юрій Германович.

За попередніми підрахунками, мінімальний обсяг обробки посилок та дрібних відправлень зросте до 29 тисяч на годину, а листів – до 20 тисяч на годину, що дозволить значно скоротити строки доставки та підвищити якість послуг.

Ранішен Львівський портал повідомляв, що «Укрпошта» вкладе 52 млн доларів у будівництво сортувального центру у Львові.

Хаб у Львові «Укрпошта» будуватиме, зокрема, у межах проєкту «Логістична мережа (Модернізація та цифровізація «Укрпошти»)», на який ЄІБ дасть 30 млн євро.

До фінансування всіх цих проєктів «Укрпошта» також залучить позику ЄБРР та власні кошти. Загалом інвестиції у розбудову поштової інфраструктури України оцінюють у 100 млн євро.