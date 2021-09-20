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В Україні стартують масштабні військові навчання: ЗСУ закликають не знімати техніку

Ольга Денисяка

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З 22 вересня в Україні розпочнуться стратегічні командно-штабні навчання «Об’єднані зусилля – 2021». В Збройних силах попереджають, що по всій території України буде переміщатись техніка, яку не можна знімати. Про це повідомили в пресштабі ЗСУ, передає Львівський портал.

Під час навчань планується переміщення великої кількості військової техніки та особового складу.

У ЗСУ просять населення дотримуватися заходів безпеки в місцях проведення навчання та зберігати спокій.

Також військові нагадують про відповідальність за ведення фото- та відеозйомки військової техніки, режимних військових об’єктів Збройних Сил України та спроби проникнення на їх територію.

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Окрім того, в районі проведення навчань всі прольоти безпілотників будуть припинені. Осіб, які запускатимуть або керуватимуть цими БПЛА, затримають та притягнуть до відповідальності.

«Застерігаємо від провокаційних дій поруч з військовими частинами та колонами військової техніки, а також звертаємось до всіх небайдужих громадян з проханням повідомляти правоохоронні органи про підозрілих осіб та їхні дії», – наголошують в ЗСУ.

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