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У Львові поліцейські затримали двох квартирних злодіїв

Вероніка Рой

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Львівські поліцейські затримали затримали групу зловмисників, які обікрали квартиру львів’янки. Двох чоловіків, окрім цього злочину, підозрюють у ще шести крадіжок з помешкань жителів міста Львова. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

19 вересня у поліцію звернулася 38-річна львів’янка. Вона повідомила про те, що з її квартири, розташованої в одному з будинків на вулиці Кримській, було викрадено ювелірні вироби, комп’ютерну техніку, одяг та інше майно.

Правоохоронці встановили, що до вчинення злочину причетні двоє 36-річних мешканців міст Ходорів та Стрий. Обоє раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки.

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Поліцейські затримали зловмисників відразу після вчинення крадіжки та вилучили у них речові докази причетності до скоєння злочину. Зокрема, у чоловіків виявили майно заявниці, а також відмички та інші пристрої, спеціально виготовлені для зламу замків.

Слідчі оголосили затриманим про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Невдовзі суд обере їм запобіжні заходи.

Також правоохоронці перевіряють причетність затриманих до вчинення ще шести крадіжок з помешкань львів’ян. Злодії проникали у помешкання, підібравши ключі до замків на вхідних дверях. Досудове розслідування триває.

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Фото: поліція

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