У Карпатах температура впала до 0°

У понеділок, 20 вересня, у Карпатах температура повітря знизилась до 0°. Про це повідомив у Facebook Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, передає Львівський портал.

Станом на 10:20 год. на горі Піп Іван Чорногірський хмарна погода з дощем. Температура повітря становить 0°С.

Як повідомила в Телеграм-каналі синоптикиня Наталія Діденко, у вівторок, 21 вересня, холод домінуватиме по всій Україні, при цьому вже 22 вересня в Карпатах навіть можливий сніг. Однак, синоптикиня прогнозує, що наступними вихідними суттєво потепліє.

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