У Дрогобичі судитимуть серійного крадія

У Дрогобичі викрили злочинця, який крав техніку з підприємств, магазинів та гаражів. Також він вкрав скутер та декілька електрокабелів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, протягом квітня-серпня раніше неодноразово судимий 35-річний мешканець Дрогобича, пошкоджуючи вікна, двері або підбираючи ключі, проникав у приміщення підприємств, закладів харчування, магазинів, а також у гаражі, підсобні приміщення та підвали, звідки викрадав мобільні телефони, комп’ютерну техніку, електроінструменти та інше цінне майно.

Крім того, підбираючи ключі до дверей автомобілів, зловмисник викрадав майно, гроші та цінні речі з салонів.

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Встановлено, що зловмисник причетний щонайменше до 20 епізодів крадіжок на загальну суму понад 70 тисяч гривень. Також він викрав скутер Honda Dio 27, що належить місцевому мешканцю.

Також зловмисник викрадав з під’їздів будинків розподільчі електрокабелі, що спричиняло припинення надання зв’язку телекомунікаційних послуг для абонентів АТ «Укртелеком».

Слідчі повідомили чоловіку про підозри у скоєнні таких злочинів: ч.2 та 3. ст.185 (Крадіжка), ч.1 та ч.2 ст. 360 (Умисне пошкодження або руйнування телекомунікаційної мережі) та ч.2 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування завершене. Слідчі скерували матеріали на розгляд суду.

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Фото: поліція