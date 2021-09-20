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Підприємство, що займається ритуальними послугами у Львові, отримало нового керівника

Вероніка Рой

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У Львові призначили нового керівника ЛКП «Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг», яке займається похованнями у місті. Ним став 38-річний Олександр Єгоров. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

«Очікуємо, що з новим керівником комунальне підприємство отримає нове дихання. Сподіваємось на якісно організовану роботу, на оновлення колективу та втілення новаторських ідей у цій сфері», – зазначила заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

Олександр Єгоров є співзасновником ТОВ «Медичний центр «Медісервіс Клінік», а також директор з правових питань ЖК «Парк Тауер». Був директором Львівської обласної організації Всеукраїнської Спілки Автомобілістів. З 2013 по 2019 рр. – співвласник та директор ТОВ «Автошкола «Автопрофі».

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У 2020 році брав участь у виборах до Львівської міськради від партії «Самопоміч». Проте не пройшов.

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Фото: ЛМР

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