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На Львівщині під колесами вантажівки загинув пішохід

Аліса Белей

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На Львівщині на трасі Київ – Чоп в аварії загинув 59-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

Аварія сталась у неділю вночі, 19 вересня, орієнтовно о 04:50 год. На трасі Київ – Чоп водій автомобіля FORD CARGO з напівпричепом, 46-річний житель міста Коростень Житомирської області, збив пішохода. Від отриманих травм він загинув на місці.

Встановлено, що загиблим виявився 59-річний мешканець села Лагодів Золочівського району.

Наразі всі деталі смертельної ДТП встановлюють правоохоронці.

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