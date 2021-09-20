На Львівщині під колесами вантажівки загинув пішохід

На Львівщині на трасі Київ – Чоп в аварії загинув 59-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

Аварія сталась у неділю вночі, 19 вересня, орієнтовно о 04:50 год. На трасі Київ – Чоп водій автомобіля FORD CARGO з напівпричепом, 46-річний житель міста Коростень Житомирської області, збив пішохода. Від отриманих травм він загинув на місці.

Встановлено, що загиблим виявився 59-річний мешканець села Лагодів Золочівського району.

Наразі всі деталі смертельної ДТП встановлюють правоохоронці.

Реклама партнерів