На Дудаєва у Львові спалахнув газ. Рух вулицею перекрили

У понеділок, 20 вересня, у Львові на вулиці Дудаєва, 7 у Львові загорівся газ. Наразі вулиця перекрита для транспорту.
Як повідомив Львівському порталу речник із зовнішніх зв’язків з громадськістю АТ «Львівгаз» Петро Лукіянчук, попередньо відомо, був пошкоджений високовольтний електрокабель. У результаті цього відбулося згорання газу біля будинку на вулиці Дудаєва, 7.
«Пошкоджений високовольтний електричний кабель прошив мережу. В результаті цього розпочалось іскріння. В результаті іскріння загорівся газ», – зазначив він.
За даними патрульної поліції Львівщини, на вулиці Дудаєва вже почали ліквідовувати наслідки пожежі. Дорогу планують відкрити для проїзду орієнтовно за дві години.
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Фото: патрульна поліція, ДСНС. Відео: Ігор Зінкевич
Вероніка Рой