Маленьких львів’ян кличуть на фестиваль «Казка у гаю»

У неділю, 26 вересня, у Музеї народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького відбудеться XVІІІ Всеукраїнський театральний фестиваль дитячих та юнацьких колективів «Казка у гаю». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.
Фестиваль театральних дитячих та юнацьких колективів «Казка у гаю» проходить вісімнадцять років поспіль у Музеї народної архітектури та побуту у Львові ім. К. Шептицького. Кожного року захід тішить маленьких відвідувачів, даруючи нагоду зустрітись з улюбленими казковими персонажами.
«Експозиція музею – старі дерев’яні хати з солом’яними стріхами, створює найкращі декорації для відтворення казок. На галявинах оживатимуть казки та легенди у виконанні юних акторів із різних куточків України: Львівської, Івано-Франківської, Рівненської, Тернопільської, Сумської областей. Фестивальні вистави оцінюватиме професійне журі, в склад якого входять театральні діячі, митці, актори», – зазначають організатори.
Під час дійства можна буде відвідати декілька локацій:
- «Галявина казкарів»
- «Галявина розваг»;
- «Галявина маленьких майстрів».
Програма заходу
12:00 год. урочисте відкриття фестивалю. Триватиме захід до 20:00 год.
Конкурсні вистави:
- Театральний гурток «Зернятко» м. Івано-Франківськ – «Їжачок-хитрячок»;
- Дитячий музичний театр «Дзвіночок» м.Суми – «Усі миші люблять сир»;
- Зразковий театр «Дивосвіт», смт. Козова, Тернопільська обл. – «Ґудзи-мудзи – королева країни загублених ґудзиків»;
- Народний художній колектив Український хор «Радуниця» м. Львів – «Коза- дереза»;
- Зразковий колектив «Мандрівник» с.Пуків,Івано-Франківька обл. – «Жили – були»;
- Зразковий театр-студія «Під мостом» м.Львів – «Лісова пісня».
«Галявина казкарів» – казкові історії від казкарки Лесі Кічури
«Галявина маленьких майстрів» – різноманітні майстер-класи:
- виготовлення ляльки із тканини, сіна, орігамі, ліплення з глини;
- розпис дзиґ та горняток, плетіння браслетів, петриківський розпис та багато іншого від майстерні «Шо ми натворили»;
- робото-технічний майстер-клас від IT STEP SCHOOL;
- Квести та ігри для батьків та дітей від Академії розвитку особистості “Унікум”;
- Акторські тренінги для дітей та дорослих від Творчої студії «Mandragora»;
- Розважальна зона від Парку безмежних розваг «Планета мрій»;
- Виставка екзотичних тварин (папуги, плазуни, ссавці) від Львівського міського дитячого еколого-натуралістичного центру.
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Вероніка Рой