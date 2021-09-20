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Маленьких львів’ян кличуть на фестиваль «Казка у гаю»

Вероніка Рой

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У неділю, 26 вересня, у Музеї народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького відбудеться XVІІІ Всеукраїнський театральний фестиваль дитячих та юнацьких колективів «Казка у гаю». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Фестиваль театральних дитячих та юнацьких колективів «Казка у гаю» проходить вісімнадцять років поспіль у Музеї народної архітектури та побуту у Львові ім. К. Шептицького. Кожного року захід тішить маленьких відвідувачів, даруючи нагоду зустрітись з улюбленими казковими персонажами.

«Експозиція музею – старі дерев’яні хати з солом’яними стріхами, створює найкращі декорації для відтворення казок. На галявинах оживатимуть казки та легенди у виконанні юних акторів із  різних куточків України: Львівської, Івано-Франківської, Рівненської, Тернопільської, Сумської областей.  Фестивальні вистави оцінюватиме професійне журі, в склад якого входять театральні діячі, митці, актори», – зазначають організатори.

Під час дійства можна буде відвідати декілька локацій:

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  • «Галявина казкарів»
  • «Галявина розваг»;
  • «Галявина маленьких майстрів».

Програма заходу

12:00 год. урочисте відкриття фестивалю. Триватиме захід до 20:00 год.

Конкурсні вистави:

  • Театральний гурток «Зернятко» м. Івано-Франківськ – «Їжачок-хитрячок»;
  • Дитячий музичний театр «Дзвіночок» м.Суми – «Усі миші люблять сир»;
  • Зразковий театр «Дивосвіт», смт. Козова, Тернопільська обл. – «Ґудзи-мудзи – королева країни загублених ґудзиків»;
  • Народний художній колектив Український хор «Радуниця» м. Львів – «Коза- дереза»;
  • Зразковий колектив «Мандрівник» с.Пуків,Івано-Франківька обл. – «Жили – були»;
  • Зразковий  театр-студія «Під мостом» м.Львів – «Лісова пісня».

«Галявина казкарів» – казкові історії від казкарки Лесі Кічури

«Галявина маленьких майстрів» – різноманітні майстер-класи:

  • виготовлення ляльки із тканини, сіна, орігамі, ліплення з глини;
  • розпис дзиґ та горняток, плетіння браслетів, петриківський розпис та багато іншого від майстерні «Шо ми натворили»;
  • робото-технічний майстер-клас від IT STEP SCHOOL;
  • Квести та ігри для батьків та дітей від Академії розвитку особистості “Унікум”;
  • Акторські тренінги для дітей та дорослих від Творчої студії «Mandragora»;
  • Розважальна зона від Парку безмежних розваг «Планета мрій»;
  • Виставка екзотичних тварин (папуги, плазуни, ссавці) від Львівського міського дитячого еколого-натуралістичного центру.

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